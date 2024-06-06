Силуанов назвал санкции ключевым фактором развития экономики России

«Почему так произошло быстро [становление РФ четвертой экономикой мира по ВВП по паритету покупательской способности]? Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны. — Ред.) вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас растет. Поэтому этот процесс (экономического роста РФ. — Ред.) ускорился», — сказал министр.