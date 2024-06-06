Силуанов назвал санкции ключевым фактором развития экономики России

«Почему так произошло быстро [становление РФ четвертой экономикой мира по ВВП по паритету покупательской способности]? Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны. — Ред.) вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас растет. Поэтому этот процесс (экономического роста РФ. — Ред.) ускорился», — сказал министр.
По мнению Силуанова, Россия научилась выходить из сложных ситуаций благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике. Он подчеркнул, что именно это создало фундамент устойчивости страны, когда в мировой экономике происходили сложнейшие, турбулентные ситуации.
27-й Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». В форуме принимают участие свыше 17 тыс. человек из 136 стран.