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Силуанов назвал санкции ключевым фактором развития экономики России

Антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов, поспособствовавших развитию экономики РФ. Об этом 6 июня заявил министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«Почему так произошло быстро [становление РФ четвертой экономикой мира по ВВП по паритету покупательской способности]? Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны. — Ред.) вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас растет. Поэтому этот процесс (экономического роста РФ. — Ред.) ускорился», — сказал министр.

По мнению Силуанова, Россия научилась выходить из сложных ситуаций благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике. Он подчеркнул, что именно это создало фундамент устойчивости страны, когда в мировой экономике происходили сложнейшие, турбулентные ситуации.

27-й Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». В форуме принимают участие свыше 17 тыс. человек из 136 стран.