Сахалин и «Газпром» подпишут на ПМЭФ договор о переводе транспорта на газ

«Энергетическая компания создаст всю необходимую инфраструктуру, и в ближайшие три года все муниципальные образования на Сахалине будут обеспечены стационарными и передвижными газозаправочными станциями. Область же берет на себя обязательства закупать общественный транспорт и технику на газомоторном топливе, а также побуждать бизнес и жителей региона переводить машины автомобили на газ», — подчеркнул Лимаренко.