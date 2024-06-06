Сахалин и «Газпром» подпишут на ПМЭФ договор о переводе транспорта на газ

«На полях форума мы подпишем первое в России соглашение с компанией “Газпром газомоторное топливо” о реализации программы по переводу транспорта в области на газ», — отметил глава региона.
По его словам, Сахалинская область намерена в 2026 году стать углеродно-нейтральным регионом, и важную роль в этом играет газификация энергетики и домохозяйств. Благодаря конструктивному сотрудничеству с Газпромом она идет опережающими темпами, причем работа по этому направлению расширяется.
«Энергетическая компания создаст всю необходимую инфраструктуру, и в ближайшие три года все муниципальные образования на Сахалине будут обеспечены стационарными и передвижными газозаправочными станциями. Область же берет на себя обязательства закупать общественный транспорт и технику на газомоторном топливе, а также побуждать бизнес и жителей региона переводить машины автомобили на газ», — подчеркнул Лимаренко.
По мнению главы региона, это топливо добывается на Сахалине, и оно должно работать в интересах местных жителей.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.