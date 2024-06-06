Россия перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов на дружественные рынки

В мае в МИД РФ оценили последствия отказа Европы от российского газа. По мнению директора первого европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Артема Студенникова, если Евросоюз в одних из своих санкций запретит импорт российского сжиженного природного газа, то Россия всё равно не останется без покупателей в других частях мира.