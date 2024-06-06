Россия перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов на дружественные рынки

Он отметил, что важное направление, о котором говорил президент России Владимир Путин, связано с диверсификацией экспортных поставок.
«Это задача, которая решалась на протяжении последних двух лет. Хочу отметить, что мы примерно около 80% энергетических ресурсов перенаправили на наши дружественные рынки», — отметил Новак, трансляция выступления которого шла на сайте ПМЭФ-2024.
По его словам, речь идет в основном об Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Африке и Латинской Америке. Новак подчеркнул, что эта стратегия развивается.
Рассуждая о топливно-энергетическом комплексе России, вице-премьер подчеркнул, что он показал свою устойчивость и динамичное развитие. Новак отметил, что это видно по производственным показателям, а также по объемам экспорта.
В мае в МИД РФ оценили последствия отказа Европы от российского газа. По мнению директора первого европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Артема Студенникова, если Евросоюз в одних из своих санкций запретит импорт российского сжиженного природного газа, то Россия всё равно не останется без покупателей в других частях мира.
Еще в октябре 2023 года Путин отмечал, что Москва нашла альтернативу европейскому рынку по газу, изменив маршруты поставок. Он указал на то, что страны Евросоюза не справляются без российского газа, им негде закупить энергоресурс в достаточном объеме.