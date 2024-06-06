Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов

«Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны — это COVID, 2019 год, санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны. Мы научились, как выходить из этих сложнейших ситуаций, а научились в том числе благодаря и денежно-кредитной политике, и бюджетной политике, в первую очередь бюджетным принципам, правилам, которым мы следовали», — сказал он.