Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых

«Нам как министерству экономического развития очень важно, чтобы все эти параметры (налоговых изменений — ред.) оставляли возможность для инвестирования, в том числе и расширенного инвестирования в отрасли, которые на длинном цикле работают, которые очень капиталоемкие и относительно которых мы в последние годы привыкли рассуждать об их сверхприбыли. А они, скорее всего, входят в другую часть суперцикла — все-таки в период снижения цен, и поэтому не все там будет просто. И мы должны понимать, что в какой-то момент мы должны быть готовы обнулять НДПИ, чтобы не сократить объемы производства», — сказал Решетников на налоговой сессии в рамках ПМЭФ.