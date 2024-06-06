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Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России, в том числе на нефть, в какой-то момент придется обнулить, чтобы сохранить объемы производства, начинается новый период суперцикла — снижение цен, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Источник: РИА "Новости"

«Нам как министерству экономического развития очень важно, чтобы все эти параметры (налоговых изменений — ред.) оставляли возможность для инвестирования, в том числе и расширенного инвестирования в отрасли, которые на длинном цикле работают, которые очень капиталоемкие и относительно которых мы в последние годы привыкли рассуждать об их сверхприбыли. А они, скорее всего, входят в другую часть суперцикла — все-таки в период снижения цен, и поэтому не все там будет просто. И мы должны понимать, что в какой-то момент мы должны быть готовы обнулять НДПИ, чтобы не сократить объемы производства», — сказал Решетников на налоговой сессии в рамках ПМЭФ.

В это связи он отметил, что предложенные поправки в налоговое законодательство содержат механизм, который варьирует размер ставки НДПИ в зависимости от объективной ситуации на рынках. «Это в том числе обеспечивает отсутствие инициатив по windfall tax в будущем, по каким-то экспортным пошлинам и так далее. Мы должны понимать, что мы формируем предсказуемую, в том числе и для бизнеса, систему налогообложения», — сказал министр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.