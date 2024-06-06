Если вы введете санкции в отношении Испании, вы разрушите её экономику. Но если вы введете санкции против России, вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава.
Президент Сальвадора отметил, что у России есть энергия, природный газ, промышленные мощности, заводы и рабочие.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.