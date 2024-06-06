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Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россию нельзя сломать, вводя против нее санкции, потому что она построена как сверхдержава, заявил президент Сальвадора Найиб Букеле.

Источник: РИА "Новости"

Если вы введете санкции в отношении Испании, вы разрушите её экономику. Но если вы введете санкции против России, вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава.

Найиб Букеле
президент Сальвадора

Президент Сальвадора отметил, что у России есть энергия, природный газ, промышленные мощности, заводы и рабочие.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.