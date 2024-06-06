Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ

После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Владимир Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.