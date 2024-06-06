Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ

«Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация этого проекта», — уточнили в пресс-службе.
Накануне Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) показали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
Протяженность сети ВСМ составит 4 671 километр.
Планируется построить пять направлений:
- магистраль Москва — Санкт-Петербург (ВСМ-1), длина — 679 километров, время в пути — 2 часа 15 минут;
- магистраль Москва — Екатеринбург (ВСМ-2 «Восток»), длина — 1 532 километра, время в пути — 6 часов 36 минут, потребуется 90 поездов;
- магистраль Москва — Адлер (ВСМ-3 «Юг»), длина — 1 540 километров, время в пути — 7 часов 50 минут, потребуется 107 поездов;
- магистраль Москва — Минск (ВСМ-4 «Союз»), длина — 715 километров, время в пути — три часа, потребуется 21 поезд;
- магистраль Москва — Рязань (ВСМ-5), длина — 205 километров, время в пути — 65 минут, потребуется девять поездов.
После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Владимир Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.