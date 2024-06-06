Параллельный импорт продлят на 2025 год

Как уточняли в Минпромторге, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют отечественным предприятиям — бренд из перечня исключают.