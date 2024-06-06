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Параллельный импорт продлят на 2025 год

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Правительство РФ приняло решение продлить действие параллельного импорта на 2025 год с постепенным сокращением перечня продукции, разрешенной к ввозу в страну по этому механизму, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

«Параллельный импорт — мы приняли в правительстве решение продлить его на следующий год, на 2025 год, имея в виду постепенное сокращение указанных в этом перечне направлений и продукции, которая сегодня разрешена к поставке по этому механизму», — сказал он на полях ПМЭФ.

Мантуров добавил, что по мере выпуска российской продукции соответствующего качества в достаточных объемах возможности параллельного импорта будут сужаться. Он подчеркнул, что это осознанный подход.

Ранее в четверг глава Минпромторга Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что ведомство выступает за продление параллельного импорта на следующий год с дальнейшим сокращением его перечня. Он отметил, что порядка 600 товарных позиций уже в текущем году могут исключить из этого списка, работа над этим вопросом продолжается.

Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует Министерство промышленности и торговли. В ведомстве подчеркивали, что этот механизм не означает легализацию контрафакта — мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

Как уточняли в Минпромторге, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют отечественным предприятиям — бренд из перечня исключают.