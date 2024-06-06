NVIDIA обошла Apple и заняла 2 место среди самых дорогих компаний мира

По данным Bloomberg, в последний раз NVIDIA стоила больше, чем Apple, в 2002 году, за пять лет до выпуска первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая. Apple была первой американской компанией, достигшей рыночной капитализации в $1 трлн и $2 трлн. Долгое время она удерживала титул самой дорогой компании США, но в начале этого года уступила Microsoft.