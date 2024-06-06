NVIDIA обошла Apple и заняла 2 место среди самых дорогих компаний мира

Акции NVIDIA (NVDA) по итогам торгов на бирже NASDAQ в среду, 5 июня, выросли на 5,16% — до $1224,4, что увеличило рыночную стоимость чипмейкера до $3,012 трлн. Бумаги Apple (AAPL) прибавили 0,78% — до $195,87, а ее капитализация составила $3,003 трлн. Рыночная стоимость Microsoft составила $3,151 трлн.
По данным Bloomberg, в последний раз NVIDIA стоила больше, чем Apple, в 2002 году, за пять лет до выпуска первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая. Apple была первой американской компанией, достигшей рыночной капитализации в $1 трлн и $2 трлн. Долгое время она удерживала титул самой дорогой компании США, но в начале этого года уступила Microsoft.
В 2023 году акции NVIDIA взлетели почти на 240%, а с начала этого года прибавили еще около 147% на фоне ажиотажа вокруг технологий искусственного интеллекта. В феврале 2024 года производитель чипов обогнал холдинг Alphabet, материнскую компанию Google, и вошел в топ-3 самых дорогих компаний США. Компания NVIDIA стала одним из главных бенефициаров развития технологий искусственного интеллекта.
В мае производитель чипов NVIDIA объявил о предстоящем сплите акций, а также сообщил о квартальных результатах и прогнозах, которые превзошли ожидания аналитиков. Это привело к росту котировок чипмейкера до новых рекордных максимумов. Акции с тех пор выросли более чем на 24%.
Генеральный директор компании Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует ежегодно обновлять линейку чипов, которые используются для технологий искусственного интеллекта. По данным Bloomberg Billionaires Index, рост акций NVIDIA в среду увеличил его состояние более чем на $5 млрд — до $107,4 млрд.
NVIDIA была основана в 1993 году. Она разрабатывала и продавала оборудование для видеоигр. Постепенно компания трансформировалась, переходя от работы над графическими процессорами к сложным вычислительным платформам и суперкомпьютерам. Компания начала продавала чипы для майнинга криптовалюты и услуги облачной подписки.
Акции NVIDIA начали бурный рост по мере развития ее бизнеса в области искусственного интеллекта. За последние пять лет они подорожали более чем на 3290%. Аналитики Bank of America ожидают роста бумаг до $1500 в перспективе 12 месяцев.