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Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нельзя расширять льготные программы кредитования, иначе процентные ставки по рыночным ссудам будут высокими, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.

Источник: РИА "Новости"

«Я не призываю к расширению льготных программ, наоборот, потому что если мы будем их расширять, у нас ставки будут высокими», — сказала она, говоря о кредитовании.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5—8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.