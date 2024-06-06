Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования

«Я не призываю к расширению льготных программ, наоборот, потому что если мы будем их расширять, у нас ставки будут высокими», — сказала она, говоря о кредитовании.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нельзя расширять льготные программы кредитования, иначе процентные ставки по рыночным ссудам будут высокими, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
«Я не призываю к расширению льготных программ, наоборот, потому что если мы будем их расширять, у нас ставки будут высокими», — сказала она, говоря о кредитовании.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит