На ПМЭФ состоялась презентация открытой международной кибербитвы Standoff

В виртуальном государстве воссозданы системы различных организаций, в том числе из финсектора, сферы промышленности, электроэнергетики, нефтегаза и ЖКХ, что позволяет всем участникам по-настоящему проникнуться своей ролью в битве и раскрыть способности.