На ПМЭФ состоялась презентация открытой международной кибербитвы Standoff

Кибербитва Standoff — это киберучения, в которых специалисты по информационной безопасности (ИБ) проверяют защищенность компаний из разных отраслей экономики на примере виртуального государства.
В виртуальном государстве воссозданы системы различных организаций, в том числе из финсектора, сферы промышленности, электроэнергетики, нефтегаза и ЖКХ, что позволяет всем участникам по-настоящему проникнуться своей ролью в битве и раскрыть способности.
В битве принимает участие 21 страна и 46 команд, уточнил Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies.
Участники отмечают самобытность формата мероприятия, по их словам, Stadoff завоевал признание в кругах специалистов по наступательной кибербезопасности.
Также участники отметили, что в формате кибербитвы Standoff реализуются полноценные «зеркала» инфраструктур реальных компаний. Такое мероприятие, по их словам, помогает подготовить специалистов для отражения возможных киберугроз. Также кибератака развивает навык работы в команде.
27-й Петербургский международный экономический форум начался 5 июня и продлится до 8 июня. Главная тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». В мероприятии принимают участие свыше 17 тыс. человек из 136 стран.