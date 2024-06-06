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На ПМЭФ состоялась презентация открытой международной кибербитвы Standoff

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 6 июня, состоялась презентация открытой международной кибербитвы Standoff.

Источник: РИА "Новости"

Кибербитва Standoff — это киберучения, в которых специалисты по информационной безопасности (ИБ) проверяют защищенность компаний из разных отраслей экономики на примере виртуального государства.

В виртуальном государстве воссозданы системы различных организаций, в том числе из финсектора, сферы промышленности, электроэнергетики, нефтегаза и ЖКХ, что позволяет всем участникам по-настоящему проникнуться своей ролью в битве и раскрыть способности.

В битве принимает участие 21 страна и 46 команд, уточнил Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies.

Участники отмечают самобытность формата мероприятия, по их словам, Stadoff завоевал признание в кругах специалистов по наступательной кибербезопасности.

Также участники отметили, что в формате кибербитвы Standoff реализуются полноценные «зеркала» инфраструктур реальных компаний. Такое мероприятие, по их словам, помогает подготовить специалистов для отражения возможных киберугроз. Также кибератака развивает навык работы в команде.

27-й Петербургский международный экономический форум начался 5 июня и продлится до 8 июня. Главная тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». В мероприятии принимают участие свыше 17 тыс. человек из 136 стран.