Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России

«Кроме Индии, мы видим увеличение отгрузок российских удобрений в страны Латинской Америки и, прежде всего, в Бразилию — почти на 20% — до рекордных 9,4 миллиона тонн. Страны Африки также выступают одним из приоритетных рынков сбыта — поставки на этот континент за 5 лет удвоились — до 1,6 миллиона тонн в прошлом году. Касательно экспорта удобрений в страны Европы и Северной Америки, в 2022 году российский экспорт в эти регионы сократился почти на 3 миллиона тонн (-26%) в основном за счет экспорта фосфорсодержащих и калийных удобрений», — уточнил Гурьев.