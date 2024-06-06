Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России

«В 2023 году экспорт показал достаточно хорошие результаты. Наша страна остается крупнейшим участником мировой торговли минеральными удобрениями с долей в 18%. То есть каждая шестая тонна в мире импортируется из России. Показатели объема экспорта восстановились до рекордного уровня 2021 года. Уверен, что по итогам 2024 года мы этот показатель превысим», — заявил он.
По словам главы РАПУ, наиболее существенный рост поставок отечественных удобрений отмечен в Индию — объем экспорта туда в 2023 году вырос до 5,4 миллиона тонн, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, и почти в 5 раз больше, чем в 2021 году.
«Кроме Индии, мы видим увеличение отгрузок российских удобрений в страны Латинской Америки и, прежде всего, в Бразилию — почти на 20% — до рекордных 9,4 миллиона тонн. Страны Африки также выступают одним из приоритетных рынков сбыта — поставки на этот континент за 5 лет удвоились — до 1,6 миллиона тонн в прошлом году. Касательно экспорта удобрений в страны Европы и Северной Америки, в 2022 году российский экспорт в эти регионы сократился почти на 3 миллиона тонн (-26%) в основном за счет экспорта фосфорсодержащих и калийных удобрений», — уточнил Гурьев.
В целом за последние два года был отмечен заметный рост поставок российских удобрений в дружественные страны, и в 2023 году доля этих стран увеличилась до 78% от всего экспорта (против 69% в 2019 году).
В свою очередь, говоря о мировом рынке и ценах, президент РАПУ добавил, что повсеместно отмечается рост себестоимости производства как фосфорных, так и азотных удобрений, в связи с чем прогнозируется более высокий уровень цен, чем в 2017—2020 годах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.