Как выглядит монета, выпущенная к 225-летию со дня рождения Пушкина. Фото

В 2024 году Центробанк уже выпустил несколько монет, посвященных 225-й годовщине со дня рождения Пушкина — серебряные (достоинством в 3 ₽ и 100 ₽) и золотую (10 тыс. руб.). Однако наиболее массовый выпуск «пушкинских» монет пришелся на 1999 год, когда отмечалось двухсотлетие поэта. Тогда в обращение были выпущены не только малотиражные серебряные и золотые монеты, но и «пушкинский» рубль из нейзильбера, отчеканенный тиражом в 10 млн штук.