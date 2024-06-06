Как выглядит монета, выпущенная к 225-летию со дня рождения Пушкина. Фото

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 ₽ Она получила название «Сказка о царе Салтане» и пополнила серию «Легенды и сказки народов России». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Выпуск монеты тиражом 5 тыс. экземпляров приурочен к 225-летию со дня рождения русского поэта и драматурга Александра Сергеевича Пушкина.
Серебряная монета выполнена из сплава 925 пробы (масса металла в чистоте — 31,1 г), она имеет форму круга диаметром 39,0 мм. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба Российской Федерации и указан номинал монеты. На оборотной стороне — рельефное изображение героев сказки Пушкина — князя Гвидона и царевны Лебеди, города и берега с набегающей волной, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение моря. По окружности нанесены надписи: «Легенды и сказки народов России», внизу слева — «Сказка о царе Салтане». Сияние вокруг головы царевны выполнено с эффектом интерференции света.
«Сказка о царе Салтане» — произведение в стихах, написанное в 1831 году и впервые изданное в собрании стихотворений годом позже. В Советской России сказку экранизировали трижды: в 1943 году «Союзмультфильм» выпустил получасовой черно-белый мультфильм, режиссерами которого стали Татьяна Басманова, Валентина Брумберг и Зинаида Брумберг.
В 1966 году была снят художественный фильм режиссера Александра Птушко («Мосфильм»). Главные роли исполнили Владимир Андреев, Лариса Голубкина, Олег Видов и Ксения Рябинкина. А в 1984-м «Союзмультфильм» представил новую версию анимационной картины, которая длится почти час. Ее поставили режиссеры Иван Иванов-Вано и Лев Мильчин.
В 2024 году Центробанк уже выпустил несколько монет, посвященных 225-й годовщине со дня рождения Пушкина — серебряные (достоинством в 3 ₽ и 100 ₽) и золотую (10 тыс. руб.). Однако наиболее массовый выпуск «пушкинских» монет пришелся на 1999 год, когда отмечалось двухсотлетие поэта. Тогда в обращение были выпущены не только малотиражные серебряные и золотые монеты, но и «пушкинский» рубль из нейзильбера, отчеканенный тиражом в 10 млн штук.