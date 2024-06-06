Греф назвал сбалансированным изменение налогов

Любое повышение налогов отражается негативно на экономической активности, однако внесенный Минфином законопроект с пятиступенчатым НДФЛ достаточно сбалансированный и ожидаемый. Об этом на сессии ПМЭФ-2024 заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
«Что касается в первую очередь повышения налога на прибыль, то, конечно, сама ставка налога на прибыль мало о чем говорит, очень важно понять, какие будут вычеты из налогооблагаемой базы. Сегодня появляется федеральный вычет, и мы оцениваем его позитивно. Но мы будем вести, конечно, еще консультации с Министерством финансов, потому что пока из него почему-то исключены финансовые структуры», — добавил Греф.
Он также отметил, что Сбербанк сегодня достаточно много инвестирует, в том числе в новые технологии, поэтому рассчитывает, что федеральный вычет распространится в том числе и на банк. «Но так в целом я бы не сказал, что это как-то драматически изменит ситуацию. Еще раз: если будут сделаны соответствующие вычеты, то это, наоборот, даже немножко может простимулировать инвестиционную активность», — заключил Греф.
Минфин внес законопроект об изменении налоговой системы в России в Госдуму 28 мая. Согласно этому документу, налог на прибыль организаций увеличивается с 20 до 25%, также водится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух:
- 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
- 15% для части дохода в диапазоне 200−416,7 тыс. руб. в месяц (2,4−5 млн руб. в год);
- 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5−20 млн руб. в год);
- 20% для части дохода в диапазоне 1,67−4,17 млн в месяц (20−50 млн руб. в год);
- 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).
Минфин оценивал объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что изменения ставки коснутся не более 3% (около 2 млн) работающих россиян.
Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что дополнительные средства пойдут на финансирование нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», повышение социальных выплат, продление материнского капитала, поддержку здоровья женщин