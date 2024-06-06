Греф назвал сбалансированным изменение налогов

Он также отметил, что Сбербанк сегодня достаточно много инвестирует, в том числе в новые технологии, поэтому рассчитывает, что федеральный вычет распространится в том числе и на банк. «Но так в целом я бы не сказал, что это как-то драматически изменит ситуацию. Еще раз: если будут сделаны соответствующие вычеты, то это, наоборот, даже немножко может простимулировать инвестиционную активность», — заключил Греф.