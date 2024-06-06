Греф допустил повышение ключевой ставки

Ключевая ставка остается неизменной с декабря прошлого года, когда ЦБ повысил ее до 16%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно предупреждала, что в отличие от предыдущих кризисов, когда ЦБ повышал ставку, но затем почти сразу переходил к плавному снижению, жесткая монетарная политика сохранится на продолжительное время. Рынок ждал перехода к смягчению во втором полугодии, однако вскоре ЦБ перешел к более жесткой риторике. При этом Набиуллина в апреле подчеркивала, что вариант роста ставки оценивается как альтернативный, а не как основной.