ЕЦБ понизил ставку впервые с 2019 года

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 6 июня, понизил процентную ставку на 0,25 б.п. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания совета управляющих регулятора. ЕЦБ не понижал ставки с 2019 года, а на последних пяти заседаниях сохранял три ключевые ставки на одном и том же уровне.