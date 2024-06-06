ЕЦБ понизил ставку впервые с 2019 года

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 6 июня, понизил процентную ставку на 0,25 б.п. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания совета управляющих регулятора. ЕЦБ не понижал ставки с 2019 года, а на последних пяти заседаниях сохранял три ключевые ставки на одном и том же уровне.
Базовая процентная ставка снизилась до 4,25%, маржинальная кредитная ставка — до 4,5%, а депозитная ставка — до 3,75%.
Все 82 экономиста, опрошенные Reuters
Между тем главный экономист по Европе в Morgan Stanley Йенс Айзеншмидт отмечал, что само снижение ставки не является большой новостью. По его словам, важнее сигнал о том, что будет со ставками дальше.
Более двух третей опрошенных Reuters (55 из 82-х) посчитали, что совет управляющих ЕЦБ сократит ставку еще дважды в этом году — в сентябре и декабре. Эта цифра увеличилась по сравнению с апрельским опросом, где такой прогноз давали чуть более половины респондентов.
«Решение о дальнейших сокращениях в этом году в конечном итоге будет зависеть от того, начнет ли инфляция услуг падать с текущего уровня в 4,1%», — считает эксперт J.P. Morgan Asset Management Джейсон Дэвис.
Европейский центральный банк начал ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля 2022 года. До этого момента ставка по депозитам была отрицательной (-0,5%), базовая ставка составляла 0%, а по маржинальным кредитам — 0,25%.
Регулятор последовательно повышал процентные ставки на десяти заседаниях подряд. К сентябрю 2023 года процентная ставка выросла до 4,5%, маржинальная кредитная ставка — до 4,75%, а депозитная ставка — до 4%. С тех пор до последнего заседания ЕЦБ удерживал ставки на одном уровне.