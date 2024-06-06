Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram

Apple и Google будут взимать комиссию в 30% при покупке Stars. Однако Telegram будет субсидировать рекламу, приобретенную с помощью этого средства платежей, благодаря чему комиссия окажется нулевой. Создатели приложений (Mini Apps) смогут конвертировать полученные Stars в криптовалюту Toncoin через платформу Fragment.