ЦБ сократит выпуск инвестмонет на 20%

«Снижая выпуск, ЦБ в первую очередь оценивал нераспроданные остатки или предложение на российском внутреннем рынке, а также потребительский спрос», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
На фоне восстановления российского фондового рынка ажиотаж на инвестиции в физическое золото будет спадать, полагает он.
Кроме того, замедление инфляции может уменьшить привлекательность защитных активов, к которым относятся монеты, в свою очередь уверен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Снижая план по их выпуску, ЦБ ждет стабилизации спроса на фоне укрепления рубля и расширения линейки юаневых вкладов, отметила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
Ранее Минфин сообщил, что объем купленного россиянами золота в 2023 году составил 95 т, что на 5% меньше, чем в 2022-м. 20 мая 2024-го стоимость драгметалла в мире обновила исторический максимум, достигнув $2400 за тройскую унцию.