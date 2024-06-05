В «Тинькофф» объяснили ребрендинг

По его словам, организация в течение длительного времени искала «новое звучание для нашего бренда, актуальное для эволюции нашего бизнеса за последние годы». Нынешний ребрендинг — это «очередной шаг дальше — по сути, на новую ступеньку вверх», отметил Близнюк в интервью «Ведомостям».
По словам банкира, «о том, чтобы уйти от “фамильности”, мы задумывались давно и не раз на разных этапах нашего развития: если уж ты фамильный бренд, фамилия должна быть как жена Цезаря — кристально чистой и вне подозрений, а тут то блогеры, то уголовные дела». Кроме того, с учетом международных амбиций организации в банке «давно понимали, что стоило бы дать такое название, которое можно использовать не только в рамках кириллического сообщества».
«Т-Банк» — это «универсальное масштабируемое название, бренд “стерилен” и актуален для любого направления нашего возможного географического расширения», добавил Близнюк. «Мы просто опять перелистнули очередную страницу и пошли дальше. Мы не раз так делали в прошлом», — сказал предправления банка.
О ребрендинге было объявлено в среду, 5 июня. Существовавший ранее герб меняется на значок щита с буквой «Т» на нем. По словам Близнюка, «этот символ — элемент защиты, сейчас он в простых и лаконичных линиях».
«Мы проводили много самых разных исследований, и наши клиенты прочно ассоциируют нас с нашим лого “Т со щитом”. Этот знак — абсолютная ассоциация с нашей экосистемой, основа нашего бренда», — подчеркнул CEO банка.