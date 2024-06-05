В «Тинькофф» объяснили ребрендинг

По словам банкира, «о том, чтобы уйти от “фамильности”, мы задумывались давно и не раз на разных этапах нашего развития: если уж ты фамильный бренд, фамилия должна быть как жена Цезаря — кристально чистой и вне подозрений, а тут то блогеры, то уголовные дела». Кроме того, с учетом международных амбиций организации в банке «давно понимали, что стоило бы дать такое название, которое можно использовать не только в рамках кириллического сообщества».