В Техасе создадут конкурента нью-йоркским биржам NYSE и NASDAQ

Фондовая биржа Texas Stock Exchange (TXSE) привлекла $120 млн от частных лиц и крупных инвестиционных компаний, включая BlackRock и Citadel Securities, с целью создания нового конкурента Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже NASDAQ, пишет издание Financial Times.
Группа TXSE привлекла капитал от более чем 24 инвесторов, сообщил председатель Texas Stock Exchange Джеймс Ли. Позднее Texas Stock Exchange планирует подать регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Биржа планирует запустить торги в 2025 году и провести первый листинг в 2026 году.
Представитель хедж-фонда Citadel Securities подтвердил изданию, что компания является инвестором проекта TXSE, но отказался от дальнейших комментариев. Американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от комментариев.
«Техасская фондовая биржа будет сосредоточена на предоставлении американским и мировым компаниям доступа к рынкам акционерного капитала США и предоставит площадку для торговли и листинга публичных компаний, а также растущей вселенной биржевых продуктов», — сообщается на сайте биржи.
В прошлом году штат Техас принял закон о создании бизнес-суда Техаса в качестве места для рассмотрения коммерческих исков на сумму более $5 млн, создав альтернативу существующим судам в штатах Нью-Йорке и Делавэр.
Техасская биржа попытается привлечь компании, которые стремятся избавиться от растущих затрат на соблюдение требований NYSE и NASDAQ, а также от соблюдения новых правил, таких как цели по разнообразию для советов директоров, которые ввела биржа NASDAQ, сообщила газета Wall Street Journal.
Десятки компаний в США переезжают в штаты с более благоприятной нормативной и налоговой политикой. В частности, компания Tesla перенесла штаб-квартиру в штат Техас в начале 2021 года из Калифорнии. Сейчас в Техасе находятся больше штаб-квартир компаний из списка Fortune 500, чем в любом другом штате. Там расположены центральные офисы Exxon Mobil, AT&T и American Airlines.
За последние 20 лет десятки американских региональных фондовых бирж за пределами Нью-Йорка либо закрылись, либо были поглощены более крупными игроками. В частности, Бостонская фондовая биржа, Чикагская фондовая биржа и Филадельфийская фондовая биржа вошли в состав материнских компаний NYSE и NASDAQ.