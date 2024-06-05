В Техасе создадут конкурента нью-йоркским биржам NYSE и NASDAQ

Десятки компаний в США переезжают в штаты с более благоприятной нормативной и налоговой политикой. В частности, компания Tesla перенесла штаб-квартиру в штат Техас в начале 2021 года из Калифорнии. Сейчас в Техасе находятся больше штаб-квартир компаний из списка Fortune 500, чем в любом другом штате. Там расположены центральные офисы Exxon Mobil, AT&T и American Airlines.