«Синара» снизила вес наличных в модельном портфеле в пользу четырех акций

С другой стороны, до пика выплат остался всего месяц, и приток реинвестированных дивидендов достигнет, вероятно, примерно ₽300 млрд, что эквивалентно среднему обороту акций на Мосбирже за пять дней. Кроме того, в результате обмена замороженными активами на рынок в августе может попасть еще около ₽35 млрд. В целом справедливый уровень индекса Мосбиржи эксперты оценивают в 3200 пунктов на конец 2024 года.