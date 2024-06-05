«Синара» снизила вес наличных в модельном портфеле в пользу четырех акций

Аналитики инвестиционного банка «Синара» провели ребалансировку модельного портфеля, в который входят наиболее перспективные акции на российском рынке. Эксперты снизили долю денежных средств в модельном портфеле с 22% до 10%, за счет чего увеличили доли отдельных бумаг и вернули в портфель ряд ранее исключенных фаворитов. Это следует из обзора «Рынок акций РФ: модельный портфель — риски реализовались, уменьшаем вес наличных» от 4 июня (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»). Обзор подготовили директор аналитического департамента «Синары» Кирилл Таченников и аналитик инвестбанка Василий Мордовцев.
«Газпром».
Эксперты увеличили в портфеле долю перепроданных, по их мнению, акций «Газпрома» (GAZP). Вес был повышен с 15% до 17%. На газовую компанию теперь приходится наибольшая доля в портфеле банка. Целевая цена по бумагам составляет ₽195 в перспективе 12 месяцев, что подразумевает потенциал роста примерно на 58%.
23 мая Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года. Ранее правительство поручило профильным министерствам — Минфину, Минэнерго и Росимуществу — при подготовке проектов директив для участия в совете директоров «Газпрома» не предусматривать выплату дивидендов компанией за 2023 год. Акции отреагировали на новости о дивидендах резким падением.
Решение не выплачивать дивиденды чересчур сильно, на взгляд экспертов «Синары», ударило по котировкам «Газпрома», и компания сейчас оценивается с необоснованным дисконтом к своей основной «дочке» («Газпром нефти»).
ВТБ.
В модельный портфель банка были добавлены бумаги ВТБ (VTBR) с целевой ценой ₽0,035 в перспективе года, что подразумевает потенциал роста около 80%. Доля акций в портфеле — 2%. Эксперты отметили, что банк ВТБ, судя по всему, возобновит выплаты дивидендов раньше, чем предполагалось.
В мае глава ВТБ Андрей Костин не исключил возможности выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Он отметил, что ситуация будет понятнее ближе к концу года. Ранее в ВТБ планировали вернуться к дивидендам в 2026 году, выплатив прибыль по итогам 2025 года.
«Полюс» и «Русал».
Эксперты вернули в модельный портфель акции золотодобытчика «Полюс» (PLZL) и производителя алюминия «Русал» (RUAL). После распродажи в этих бумагах, которые ранее были исключены из портфеля, вновь обозначился достаточный потенциал роста, объяснили в банке.
Потенциал роста бумаг «Полюса» эксперты оценили примерно в 34% — до ₽16 200 в перспективе года. Теперь на эти бумаги приходится 4% модельного портфеля. Целевая цена по бумагам «Русала» составляет ₽48, что подразумевает потенциал роста еще на 14% в ближайший год. Доля в портфеле — 2%.
Что будет с рынком акций.
На российском рынке акций произошла давно ожидавшаяся коррекция, сигналом к которой послужили налоговые инициативы и рост доходностей облигаций, сообщили эксперты. Она оказалась весьма резкой. С максимумов середины мая индекс Мосбиржи (IMOEX) упал примерно на 13%, растеряв почти весь прирост с начала года.
По мнению аналитиков, текущее значение индекса Мосбиржи уже отражает негативное воздействие ухудшения фундаментальных факторов, а значит, риски дальнейшего падения индекса в сегодняшних условиях уже невелики, хоть и зависят от решения Банка России по ставке на этой неделе. Заседание совета директоров ЦБ пройдет в пятницу, 7 июня.
В ближайшей перспективе приток средств на рынок от реинвестирования дивидендов окажется меньшим, чем ранее ожидалось, но все равно окажет поддержку рынку, полагают в банке. Ожидаемая сумма выплат дивидендов до конца августа уменьшилась примерно до ₽2,3 трлн после неожиданного отказа от дивидендов «Газпрома», «Полюса» и «Норникеля».
С другой стороны, до пика выплат остался всего месяц, и приток реинвестированных дивидендов достигнет, вероятно, примерно ₽300 млрд, что эквивалентно среднему обороту акций на Мосбирже за пять дней. Кроме того, в результате обмена замороженными активами на рынок в августе может попасть еще около ₽35 млрд. В целом справедливый уровень индекса Мосбиржи эксперты оценивают в 3200 пунктов на конец 2024 года.