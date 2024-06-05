Россия ведет переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой

«У нас со многими странами (идут переговоры — ред.). Это идет и в рамках БРИКС, есть идеи по внедрению альтернативных платежных платформ… С целом рядом других стран, с которыми мы поддерживаем нормальные торгово-экономические связи: Куба, Никарагуа, Венесуэла», — отметил Щетинин.