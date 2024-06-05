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Россия ведет переговоры по дедолларизации торговли с Латинской Америкой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также членами БРИКС, в этом вопросе есть прогресс, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Источник: Reuters

«Здесь идет процесс переговоров деловых и банковских структур… по поиску наиболее приемлемых и удобных форм взаимодействия для обеспечения торгово-экономических связей между нашими странами. Одной из них являются национальные валюты, внедрение карточек “Мир”, внедрение прямых расчетов», — сказал Щетинин на полях ПМЭФ-2024.

Он подчеркнул, что формы дедолларизации могут быть разными, но в приоритете — развитие сотрудничества.

«У нас со многими странами (идут переговоры — ред.). Это идет и в рамках БРИКС, есть идеи по внедрению альтернативных платежных платформ… С целом рядом других стран, с которыми мы поддерживаем нормальные торгово-экономические связи: Куба, Никарагуа, Венесуэла», — отметил Щетинин.

По его словам в вопросе переговоров по дедолларизации торговли Латинской Америки с Россией «есть продвижение».

В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.