Roaring Kitty за один день заработал $79 млн на росте акций GameStop

Если 21 июня цена акций GameStop поднимется выше $20, Гилл сможет исполнить опционы по $20 за штуку. В результате он получит еще 12 млн акций GameStop. По данным FactSet, в общей сложности у него будет пакет из 17 млн акций, что сделает блогера четвертым по величине акционером GameStop после Vanguard, BlackRock и RC Ventures. По цене закрытия в понедельник на уровне $28 за бумагу его пакет оценивается в $476 млн.