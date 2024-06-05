Roaring Kitty за один день заработал $79 млн на росте акций GameStop

YouTube-блогер Кит Гилл, известный как Roaring Kitty («ревущий котенок»), за один торговый день заработал «бумажную» прибыль в размере $79 млн на росте акций сети магазинов видеоигр GameStop, пишет CNBC. На торгах в понедельник, 3 июня, акции GameStop выросли на 21% и закрылись на уровне $28 за бумагу.
В понедельник, 3 июня, Кит Гилл на платформе Reddit поделился предположительно скриншотом своего инвестиционного портфеля. Блогер показал, что все еще удерживает 5 млн акций сети магазинов видеоигр GameStop и 120 тыс. колл-опционов на акции с ценой исполнения $20 и сроком исполнения 21 июня. Ставка на GameStop принесла Гиллу за день прибыль в размере $33,6 млн от роста акций и $54,3 млн от опционов. В результате эти позиции выросли в цене на $79 млн.
Днем ранее Кит Гилл опубликовал в соцсети Reddit скриншот портфеля, где видно 5 млн акций, купленных по цене $21,27 за бумагу, и 120 тыс. колл-опционов (купленных примерно по $5,68).
Опцион колл (call) дает покупателю право приобрести актив по фиксированной цене в заранее установленный день или до этой даты, а у продавца создает обязательство продать его при поступлении запроса. Покупая такой опцион, трейдер или инвестор занимает длинную позицию — лонг. Ее открывают в надежде заработать на росте цены актива, например акции.
Если 21 июня цена акций GameStop поднимется выше $20, Гилл сможет исполнить опционы по $20 за штуку. В результате он получит еще 12 млн акций GameStop. По данным FactSet, в общей сложности у него будет пакет из 17 млн акций, что сделает блогера четвертым по величине акционером GameStop после Vanguard, BlackRock и RC Ventures. По цене закрытия в понедельник на уровне $28 за бумагу его пакет оценивается в $476 млн.
Кит Гилл получил известность в 2021 году после публикации серии видеороликов, которые инвесторы восприняли как сигнал покупать акции GameStop. В результате в январе 2021 года цена бумаг сети магазинов видеоигр GameStop за две недели взлетела с $20 до $483, а сами акции стали называть мемными.
Разгон мемных акций в 2021 году привел к серии слушаний в Конгрессе, включая показания Гилла, по поводу практики брокеров и геймификации розничной торговли акциями. Гиллу также было предъявлено несколько коллективных исков, в том числе один, в котором утверждалось, что он притворялся начинающим трейдером, хотя был лицензированным профессионалом.