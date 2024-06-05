По питерскому счету: объем контрактов на ПМЭФ может достичь 5 трлн рублей

Сумма контрактов, заключенных на ПМЭФ-2024, может составить 4−5 трлн рублей, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. В 2023 году сделок было подписано на 3,8 трлн. Оформленные на мероприятии договоры играют ключевую роль в формировании устойчивых коммерческих отношений, открывают новые рынки и стимулируют инвестиционную активность. Форум открывается 5 июня, в этом году его планируют посетить представители более 130 государств мира, почетный статус страны-гостя получил Оман, а главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира». В условиях выстраивания нового порядка страны ищут точки роста, а такие масштабные мероприятия помогают в этом, уверены эксперты.
Основные темы ПМЭФ-2024
Главная тема ПМЭФ-2024, который проводится в Санкт-Петербурге в 27-й раз, заявлена как «Суверенное развитие — основа справедливого мира». С 5 по 8 июня участники дискуссий будут обсуждать место и роль России в формирующемся многополярном мироустройстве, условия развития международных отношений, а также новых экономических лидеров, которые могут предложить альтернативу традиционным центрам влияния.
Ключевым событием ПМЭФ станет пленарная сессия, которую проведет президент РФ Владимир Путин. Она пройдет 7 июня. Всего же на форуме пройдет более 150 тематических дискуссий. Также состоятся двусторонние деловые мероприятия в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами. Среди них — «ЕАЭС — АСЕАН» (Евразийский экономический союз — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), «Россия — Африка», «Россия — Латинская Америка», «Россия — Китай», «Россия — ЮАР».
Почетный статус страны-гостя получил Оман, приедет представительная делегация, ее возглавит министр промышленности и торговли, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Главным гостем ПМЭФ станет президент Боливии Луис Арсе. Также участие в форуме подтвердили президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, глава Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и президент Абхазии Аслан Бжания. Ряд других стран будет представлен на уровне глав правительств и министров.
Деловую программу форума традиционно откроет сессия с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министром финансов Антоном Силуановым, замруководителя администрации президента Максимом Орешкиным и руководителем Минэка Максимом Решетниковым. Основной темой станет внутренняя экономика, главный вопрос — как выполнить поручения президента и вывести Россию в четверку лидеров по ВВП (по паритету покупательной способности).
Спикерам предстоит обсудить координацию всех инструментов экономической политики для достижения национальных целей. Примечательно, что сессия состоится за несколько дней до очередного заседания Банка России по ключевой ставке — оно намечено на 7 июня. Рынок опасается, что в пятницу ключевую могут поднять до 17%. Еще одна сессия первого дня форума будет посвящена налоговым изменениям, которые сейчас рассматриваются в правительстве.
Традиционным дополнением к деловой программе будет большая культурно-развлекательная часть. 5 июня в рамках ПМЭФ откроют новый музейно-производственный комплекс — «Монетный двор». Вечером 6 июня на Дворцовой прозвучат мелодии из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом» Петра Чайковского. Ключевым событием станет концерт 7 июня. Хедлайнером в этом году станет Вячеслав Бутусов.
Всего же, по официальной статистике, в этом году на ПМЭФ зарегистрировались более 17 тыс. участников из 136 стран мира и территорий.
— Выстраивается новый мировой многополярный порядок. Следовательно, будет новая логистика, новые траектории финансовых транзакций. Это и станет основой всех дискуссий форума, — считает профессор, заместитель начальника управления цифровой трансформации РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Терелянский.
Какие контракты могут заключить на ПМЭФ-2024
По оценкам экспертов из «БКС Мир инвестиций», сумма заключенных на ПМЭФ-2024 контрактов может быть на уровне 4−5 трлн рублей. Для сравнения: в 2023 году сделок было подписано на 3,8 трлн.
— Форум за годы работы стал важнейшей международной площадкой для коммуникации деловых кругов, представителей властей России и других стран. По числу и масштабам ежегодно заключаемых соглашений ПМЭФ уникален, — отметил инвестиционный стратег компании Александр Бахтин.
Важно и то, что на форуме поднимаются актуальные вопросы, стоящие перед нашей страной, развивающимися рынками и в целом перед мировой экономикой, добавил он. И как раз заявленная главная тема в этом году отражает движение мира к многополярности не только в геополитическом, но и в экономическом смысле, считает эксперт.
В «Финаме» прогнозируют более скромную цифру. Там считают, что на ПМЭФ-2024 будет подписано соглашений на 3,5 трлн рублей.
— Такие соглашения играют ключевую роль в формировании устойчивых коммерческих отношений, открывают новые рынки и стимулируют инвестиционную активность. Например, договоры о строительстве новой инфраструктуры и развитии энергетических проектов привлекают крупные инвестиции и создают рабочие места, — пояснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
К подписанию планируется свыше 280 документов. Большинство держатся в секрете, но известно, что Ленобласть, например, планирует заключить на ПМЭФ 15 соглашений на 100 млрд рублей, Якутия — контракты на 44 млрд рублей, Вологодская область — 27 соглашений на 150 млрд, а Крым — почти на 40 млрд. Также среди подписантов — Минпромторг, «Алроса», «Сибур Холдинг», ВТБ и многие другие.
Мероприятия уровня ПМЭФ способны сформировать повестку будущего взаимодействия и нарастить потенциал трансрегиональной интеграции, считает доктор экономических наук, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Дарья Динец.
— Надо прежде всего понимать, что происходит в мире, в экономике, в нашей стране, в обществе. Необходимо выслушать большое количество мнений, концепций и прогнозов, иначе можно оказаться в ловушке неправильных представлений. И такие грандиозные форумы дают понимание о разнообразии социально-экономических процессов и многополярности мира, — заявил Павел Терелянский из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По его словам, Россия должна найти свой полюс, выстроить точки роста для конкретных отраслей, наметить векторы развития, обсудить крупные проекты, образование и подготовку кадров.