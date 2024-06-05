По питерскому счету: объем контрактов на ПМЭФ может достичь 5 трлн рублей

Важно и то, что на форуме поднимаются актуальные вопросы, стоящие перед нашей страной, развивающимися рынками и в целом перед мировой экономикой, добавил он. И как раз заявленная главная тема в этом году отражает движение мира к многополярности не только в геополитическом, но и в экономическом смысле, считает эксперт.