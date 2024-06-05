ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков

«Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что нужно будет проанализировать пропорциональный состав, понять, сколько на форуме иностранцев, а сколько россиян.
«Интерес высокий. Конечно, все ждут пленарного заседания, выступления президента (РФ Владимира Путина), дискуссий с участием президента. Это традиционно вызывает большой интерес», — добавил Песков.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.