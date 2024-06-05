Немецкий владелец крупного российского коллектора решил его продать

Весной 2022 года крупные участники рынка взыскания (банки, коллекторские агентства), имеющие какие-либо связи с иностранными лицами и структурами, столкнулись в проблемой получения уже просуженных средств через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), писал РБК. Сложности были устранены, но давление на коллекторов из недружественных стран продолжилось: в мае 2023 года глава ФССП Дмитрий Аристов предупреждал, что власти обсуждают запрет на работу таких игроков. «Мы очень внимательно смотрим на реестровые организации, учредителями которых являются иностранные юридические лица и иностранные граждане, особенно тех государств, которые осуществляют недружественные действия в отношении нашей страны, наших юрлиц и наших граждан. Пока нормативного какого-то решения о запрете деятельности не существует, но, тем не менее, мы существуем в реальной сегодняшней ситуации и должны по всем фронтам отвечать», — говорил руководитель ФССП.