На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Детали всех планируемых к строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, общая протяженность которых составит почти 4,7 тысячи километров, показывают на ПМЭФ, следует из презентации, с которой ознакомилось РИА Новости.
Её показывают на ПМЭФ-2024 на стенде Москвы. Тут с деталями представлены все пять проектов ВСМ, одобренных к строительству президентом России Владимиром Путиным. РЖД в марте 2024 года показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.
«Протяженность сети ВСМ — 4 671 километр», — говорится в презентации.
Длина ВСМ Москва — Санкт-Петербург (ВСМ-1) составит 679 километров, время в пути между конечными точками 2 часа 15 минут (сейчас минимальное — 4 часа 5 минут). Протяженность трассы Москва-Екатеринбург (ВСМ-2 «Восток») составит 1 532 километра. Время в пути 6 часов 36 минут (сейчас — 24 часа). Ей потребуется 90 поездов.
ВСМ Москва-Адлер (ВСМ-3 «Юг») составит 1 540 километров. Время в пути между городами сократится до 7 часов 50 минут с минимальных ныне 23 часов 14 минут. Трассе будет нужно 107 высокоскоростных поездов.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск (ВСМ-4 «Союз») будет иметь длину 715 километров. Время в пути будет 3 часа при минимальных 7 часах сейчас. Здесь указан 21 высокоскоростной поезд. ВСМ Москва-Рязань (ВСМ-5) протянется на 205 километров. Поезд будет ехать за 1 час 5 минут (сейчас минимум 2 часа 3 минуты). Дороге потребуется 9 поездов.
Скорость движения по указанным трассам планируется до 400 километров в час.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.