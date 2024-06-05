На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей

Её показывают на ПМЭФ-2024 на стенде Москвы. Тут с деталями представлены все пять проектов ВСМ, одобренных к строительству президентом России Владимиром Путиным. РЖД в марте 2024 года показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.