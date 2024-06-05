На ПМЭФ подписали первое в истории форума соглашение без бумаги

«Увеличение доли цифрового обслуживания клиентов — одна из ключевых задач “Интерлизинга”. Сейчас мы видим, что на выбор клиента влияет не только стоимость, а также скорость и технологичность процессов. Сотрудничество с “СКБ Контур” позволит “Интерлизингу” оптимизировать бизнес-процессы, внедрить современные инновационные решения», — сказал гендиректор «Интерлизинга» Сергей Савинов.