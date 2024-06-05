На ПМЭФ подписали первое в истории форума соглашение без бумаги

«Впервые в истории ПМЭФ подписание прошло полностью онлайн, без использования бумаги. … Каждый из подписантов воспользовался собственной квалифицированной электронной подписью. Процедура заняла менее 2 минут», — рассказали в «Интерлизинге».
Компании намерены совместно работать над цифровой трансформацией продуктов, оптимизацией процессов. Взаимодействие будет направлено на оптимизацию бизнес-процессов с применением современных инструментов. Одним из ключевых аспектов сотрудничества станет обмен опытом, знаниями, а также методологической информацией.
«Увеличение доли цифрового обслуживания клиентов — одна из ключевых задач “Интерлизинга”. Сейчас мы видим, что на выбор клиента влияет не только стоимость, а также скорость и технологичность процессов. Сотрудничество с “СКБ Контур” позволит “Интерлизингу” оптимизировать бизнес-процессы, внедрить современные инновационные решения», — сказал гендиректор «Интерлизинга» Сергей Савинов.
«Интерлизинг» — частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 69 городах России. В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций «Интерлизинга» на общую сумму 19,4 миллиарда рублей.
«СКБ Контур» — группа компаний, которая развивает экосистему для бизнеса «Контур», инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.