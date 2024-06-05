Кремль назвал идеологию ПМЭФ в 2024 году

«Россия — это страна, которая развивается темпами выше среднемировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», — так сформулировал Песков идеологию форума.