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Европейский бизнес ищет новые возможности работы в России, заявил глава АЕБ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Европейский бизнес старается найти новые возможности работы в России, сохраняет открытыми каналы коммуникации, заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.

Источник: Фотобанк Росконгресс

«События 2022 года явились для европейского бизнеса шоком, и он до сих пор ощущает его последствия, и двигается дальше по очень узкой дороге», — сказал он в ходе сессии в стартовый день работы ПМЭФ.

«Условия ведения бизнеса во время санкционных ограничений, в новых условиях новых правил игры, которые существуют и с российской стороны, действительно стали для европейского бизнеса как минимум очень большим вызовом», — добавил гендиректор АЕБ.

Тем не менее, по его словам, «надеюсь, мы нашли на самом деле очень правильный выход».

Во-первых, по его словам, с первых часов «мы активизировали свою миссию, и стали искать новые пути, определили для себя, что мы будем в первую очередь помогать европейскому бизнесу выживать».

«Во-вторых, будем сохранять каналы коммуникации открытыми», — сказал Шиллинг.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.