Европейский бизнес ищет новые возможности работы в России, заявил глава АЕБ

«События 2022 года явились для европейского бизнеса шоком, и он до сих пор ощущает его последствия, и двигается дальше по очень узкой дороге», — сказал он в ходе сессии в стартовый день работы ПМЭФ.
«Условия ведения бизнеса во время санкционных ограничений, в новых условиях новых правил игры, которые существуют и с российской стороны, действительно стали для европейского бизнеса как минимум очень большим вызовом», — добавил гендиректор АЕБ.
Тем не менее, по его словам, «надеюсь, мы нашли на самом деле очень правильный выход».
Во-первых, по его словам, с первых часов «мы активизировали свою миссию, и стали искать новые пути, определили для себя, что мы будем в первую очередь помогать европейскому бизнесу выживать».
«Во-вторых, будем сохранять каналы коммуникации открытыми», — сказал Шиллинг.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.