Блогер Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС»

Следствие утверждало, что Лерчек оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год. Но за июль 2020 года — июль 2022 года она получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. В СК тогда подчеркивали, что Чекалина произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.