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«АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra

«АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ-2024 новый седан Lada Iskra.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. «АвтоВАЗ» презентовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) новую Lada Iskra, сообщил корреспондент РИА Новости.

Седан представлен в красном цвете, который в палитре производителя называется «огонь».

Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса «В». По данным «АвтоВАЗа», в линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года в Тольятти.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.