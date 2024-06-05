«АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. «АвтоВАЗ» презентовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) новую Lada Iskra, сообщил корреспондент РИА Новости.
Седан представлен в красном цвете, который в палитре производителя называется «огонь».
Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса «В». По данным «АвтоВАЗа», в линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года в Тольятти.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.