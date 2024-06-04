«Как в прошлом, так и в этом году, десятки тысяч людей бизнеса, культуры, политики, спорта посетят красивый город Санкт-Петербург и встретятся на площадках форума. Как отметил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, “работа форума сегодня как никогда актуальна”, и это потому, что “за прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света”. Разве это не является конструктивным ответом всем тем сторонам, которые принимают пакет с тысячами санкций против России, которые планируют эскалацию напряженности и войны?» — сказал Веланис.