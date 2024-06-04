В Греции назвали ПМЭФ конструктивным ответом на санкции против России

Веланис был советником премьера Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 годы. Он много лет участвует в ПМЭФ.
«Как в прошлом, так и в этом году, десятки тысяч людей бизнеса, культуры, политики, спорта посетят красивый город Санкт-Петербург и встретятся на площадках форума. Как отметил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, “работа форума сегодня как никогда актуальна”, и это потому, что “за прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света”. Разве это не является конструктивным ответом всем тем сторонам, которые принимают пакет с тысячами санкций против России, которые планируют эскалацию напряженности и войны?» — сказал Веланис.
Он также отметил, что санкции в первую очередь наносят урон тем, кто их вводит.
«Кто теряет и выигрывает от санкций? Я бы сказал, что никто от санкций не выигрывает. Но жизнь показала, что больше от санкций теряет тот, кто их принимает. Все страны Евросоюза, большие и маленькие, проходят через существенный спад темпов своих экономик, благосостояния народов. Растут цены, инфляция, безработица, закрываются традиционные в Европе промышленные предприятия», — сказал он.
По словам Веланиса, Европа потеряла большой российский рынок для своих товаров, потеряла много совместных промышленных производств на территории России, потеряла доступные энергетические и природные ресурсы России.
«При этом обвиняет во всём этом президента Владимира Путина и Россию. Но есть очень простой ответ — соедините, господа с Запада, трубы “Северного потока”, который вы сами взорвали, и получите вновь миллиарды кубов российского природного газа, российскую нефть, уголь, металл, лес. Кто вам мешает? Только что это теперь будет намного труднее и дороже сделать. Потому что вы потеряли рынок, который заполнили другие страны, как Китай», — сказал собеседник агентства.
По его словам, помимо этого, Россия сделала решительный поворот в сторону защиты своего экономического суверенитета.
«Она приняла программы импортозамещения, отказалась от массового импорта и сосредоточилась на собственном производстве продуктов питания и сельского хозяйства. А свои энергоресурсы направила на внутреннее развитие регионов и другие от Европы направления», — полагает он.
Веланис отметил масштабные изменения во всем мире.
«Идёт переустройства мирового порядка. Многополюсный мир уже создается. Растёт партнёрство разных суверенных стран разных континентов. Африка, Латинская Америка, Азия выбирают самостоятельную политику экономических отношений отказываются от политики неоколониализма. Большинство этих стран присутствует на питерском форуме. Россия тоже выбрала свой независимый путь развития и, как многократно повторяет президент Владимир Путин, Россия никогда не вернётся во времена диктата извне, она будет защищать свои собственные интересы в первую очередь, ну и будет предлагать равноправные желающими странами отношения с уважением с суверенитета и безопасности для всех», — заявил он.
По его словам, это и есть ответ на вопрос хочет ли Россия войны.
«Россия не хочет войны! Многократно президент России говорил: нас вынудили на военную операцию, мы всегда готовы для мирного урегулирования, но теперь с учётом новых создавшихся реалий, с учётом жизненных интересов России и её безопасности. И чем коллективный запад на это отвечает? “Россию надо победить на поле боя, Россия угрожает всему западу, её надо ослабить”. Я могу с уверенностью сказать, что некоторые элиты может быть и верят этому, но народы не верят и не желают войны с Россией», — сказал Веланис.
Он уверен, что если Запад продолжит и далее политику эскалации войны, то все народы организуют сильные динамичные движения за мир и разоружение и остановят безумие войны, как они делали раньше.
Веланис подчеркнул, что, несмотря на нынешнюю политику греческого правительства, Россия и Греция друзья навеки.
«Известны с глубины времён дружеские, многосторонние отношения наших народов. Недавно в России отмечали день письменности, и каждая буква напоминает исторические связи наших народов. Греция много потеряла сегодня, разорвав свои связи с Россией. Несколько лет тому назад мы планировали поднять на новый уровень до 20 миллиардов долларов торговый оборот. Сегодня он упал ниже 2,5 миллиардов. А экспорт Греции в Россию достиг исторического минимума — около 140 миллионов. Греция потеряла почти 1 миллион российских туристов, потеряла и инвестиции в области туризма, энергетики, металлургии, морской инфраструктуры. У нас был план в правительстве Греции увеличить до 2 миллионов количество российских туристов», — сообщил бывший советник.
Он убежден, что Греция должна поддерживать не конфронтацию, а сотрудничество с РФ.
«Я верю и приложу все усилия, чтобы отношения к Греции и России восстановили на должный для наших стран уровень, как нас учит история. Роль Греции — это не плацдарм НАТО и войны против России, но источник мира и дружбы с Россией», — полагает Веланис.
Он выразил сожаление в связи с тем, что в Греции забыли и общую борьбу против фашизма в годы Второй мировой войны.
«Я, как сын ветерана и партизана Движения Сопротивления, очень сожалею и очень обижен, что в Греции в этом году не был достойно отмечен День Победы 9 Мая. Каждый год мы отмечали сообща, собиралось много тысяч народа на Бессмертный полк. Но я уверен, что это возобновится, потому что историю никто не может переписать и никто не может аннулировать», — заключил Веланис.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.