Старт торгов IVA Technologies, индекс Мосбиржи, нефть ниже $78: дайджест

Начало торгов акциями IVA Technologies после IPO.
4 июня на Мосбирже после IPO стартуют торги акциями российского разработчика сервиса видео-конференц-связи IVA Technologies.
Мосбиржа допустила к торгам акции IVA Technologies c 4 июня под тикером IVAT. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов проходил с 29 мая по 3 июня 2024 года.
Ранее источники «РБК Инвестиций» сообщили, что книга заявок на первичное размещение акций IVA Technologies была покрыта в первые два часа после открытия по верхней границе ценового диапазона ₽280-₽300 за акцию.
В отношении алоокации источник отметил, что она будет зависеть от того, как сложится финальная книга заявок. Однако предполагается, что аллокация будет близка к той, которая была сформирована в ходе IPO группы «Астра».
Аналитики Альфа-Банка не исключили, что бумаги IVA Technologies имеют потенциал повторить рыночный успех ближайших компаний-аналогов — «Группы “Астра” и Positive Technologies.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи завершил понедельник, 3 июня, снижением на 2,36%, до 3141,42 пункта. При этом на минимуме индекс падал на 4,02%, до 3087,99 пункта, впервые с 3 января опустившись ниже отметки 3100 пунктов. В итоге с начала коррекции 20 мая российский рынок потерял 12,3%.
Индекс сумел заметно сократить серьезные дневные потери, несмотря на ускорение снижения нефти и негатив от валютного фактора, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Затянувшаяся коррекция связана с ожидающимся ужесточением ДКП Банком России и повышением налогов на прибыль. Также в понедельник стало известно, что Минфин предлагает увеличить НДПИ, а также установить дополнительные надбавки на железную руду, золото, уголь, производство калия и фосфора», — отметил аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов.
«Негативом по-прежнему выступают несколько сильных долгосрочных факторов. Это в первую очередь отказ от дивидендных выплат части крупных компаний, а также более низкий, чем ожидалось, размер дивидендов, объявленный некоторыми эмитентами», — добавил Дмитрий Бабин из «БКС Мир Инвестиций».
Сейчас индекс Мосбиржи выглядит в значительной степени перепроданным, поэтому, вероятно, в ближайшее время покупки продолжатся, считает Игнат Иванов.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин указывает на несколько признаков того, что текущий импульс снижения с высокой вероятностью достиг дна. Это пиковые значения по обороту торгов (₽148 млрд, второй результат в этом году), шип вниз на дневном свечном графике, признаки панических распродаж и маржин-коллов.
Однако эксперт обратил внимание, что поводов для выкупа всей просадки сейчас нет. «Фактор высоких ставок и жесткой ДКП никуда не ушел. Анонсированное повышение налогов вчера дополнилось новыми инициативами по росту НДПИ. Цены на нефть в понедельник упали на 4%, ниже $80 за баррель. Так что общий фон негативный», — пишет Василий Карпунин.
Тем не менее, если не появится очередных плохих новостей, рубль удержится от дальнейшего укрепления, а нефтяные цены — от снижения, то индекс Мосбиржи способен показать более ощутимый коррекционный отскок, поскольку все больше инвесторов может считать, что основной негатив уже заложен в текущие котировки акций, считает Дмитрий Бабин из БКС. По его расчетам, в этом случае первой целью восстановления может стать бывшая поддержка 3235 пунктов.
Цены на нефть
Цены на нефть сорта Brent снизились на 3,39% по итогам торгов 3 июня, достигнув отметки $78,36 за баррель.
Утром 4 июня снижение на рынке нефти продолжилось. На 8:33 мск августовский фьючерс на Brent торговался на уровне $77,53 за баррель. Ниже $78 нефть торгуется впервые с 6 февраля текущего года.
«Причинами продаж, судя по всему, стали намерения стран ОПЕК+ ближе к концу года начать ослабление добровольных сокращений нефтедобычи, а также возможность перемирия в конфликте на Ближнем Востоке», полагает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
ОПЕК по итогам заседания 2 июня увеличила квоты на добычу на 300 тыс. баррелей — на эту величину увеличит производство ОАЭ. Кроме того, в ОПЕК+ продлили договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки до конца 2025 года, а также до конца третьего квартала продлены договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки.
При этом отмечалось, что выход из сокращений на 2,2 млн баррелей будет постепенным и продлится «до конца сентября 2025 года с целью поддержания стабильности рынка», но «может быть приостановлен» в зависимости от ситуации.
Аналитики Альфа-Банка предположили, что одной из основных причин беспокойства нефтетрейдеров стали удручающие показатели индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе китайской экономики. По итогам мая показатель опустился ниже границы 50 пунктов, отделяющей рост от спада в секторе и составил 49,5.
Кроме того, аналогичный показатель (ISM) в США в мае упал до трехмесячного минимума, достигнув 48,7. Предыдущее значение составило 49,2, рынок ожидал роста до 49,8.
Рынок нефти остается под давлением сохраняющихся опасений того, что устойчивая инфляция может продлить период повышенных процентных ставок в мире и ограничить спрос на топливо, пишет Reuters. Высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований, что может замедлить экономическую активность и снизить спрос на нефть.
Уже в ближайшие дни Brent может протестировать уровень технической поддержки в диапазоне $76−77 за баррель, однако продолжительная коррекция ниже психологической отметки $80 за баррель вполне может спровоцировать обратную реакцию сырьевого рынка, считают в Альфа-Банке.
«Мы сомневаемся, что резкое падение цен в понедельник может привести к формированию устойчивого нисходящего тренда в нефтяных котировках, что, на наш взгляд, предполагает их отскок уже к концу рабочей недели», — пишут аналитики банка. Прогнозный диапазон Альфа-Банка по нефти — $80−85 за баррель.
Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 июня.
Halliburton. Дивиденды на каждую акцию — $0,17. Дата выплаты — 26 июня. Доходность — 0,49%.
Harley-Davidson. Дивиденды на каждую акцию — $0,1725. Дата выплаты — 21 июня. Доходность — 0,47%.
SLB. Дивиденды на каждую акцию — $0,275. Дата выплаты — 11 июля. Доходность — 0,62%.
Корпоративные события
Hewlett Packard: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года, после закрытия рынка, EPS — $0,3889, выручка — $6,83 млрд.
Bath & Body Works: финансовые результаты за первый квартал 2024 года, до открытия рынка, EPS — $0,3314, выручка — $1,37 млрд.
Московская биржа: отчет о торговых оборотах за май.
РОСИНТЕР: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«Селигдар»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
Другие важные события.
Ozon: форум для предпринимателей «Com.E On Forum 2024» с участием менеджмента.
Германия: уровень безработицы, май — 10:55 мск.
США: промышленные заказы, апрель — 17:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 141,42 (-2,36%).
Индекс РТС: 1 111,55 (-1,26%).
S&P 500: 5283,4 (+0,11%).
Dow Jones Industrial Average: 38 571,03 (-0,3%).
NASDAQ Composite: 16 828,63 (+0,56%).