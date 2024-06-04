Старт торгов IVA Technologies, индекс Мосбиржи, нефть ниже $78: дайджест

Тем не менее, если не появится очередных плохих новостей, рубль удержится от дальнейшего укрепления, а нефтяные цены — от снижения, то индекс Мосбиржи способен показать более ощутимый коррекционный отскок, поскольку все больше инвесторов может считать, что основной негатив уже заложен в текущие котировки акций, считает Дмитрий Бабин из БКС. По его расчетам, в этом случае первой целью восстановления может стать бывшая поддержка 3235 пунктов.