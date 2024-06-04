Рынок акций Индии потерял $386 млрд на фоне подведения итогов выборов

Моди был впервые избран главой правительства в 2014 году, а на выборах 2019 года его партия увеличила большинство в парламенте с 282 до 303 мест. Для создания правящего большинства в индийском парламенте необходимо иметь простое большинство, или как минимум 272 места. Большинство в две трети голосов позволило бы правительству в том числе вносить поправки в Конституцию страны.