Расписки Ozon прибавили более 5% на фоне заявлений менеджмента

В конце мая аналитики SberCIB добавили бумаги Ozon в список самых перспективных акций на российском рынке с целевой ценой ₽5500 за акцию. 25 апреля компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Товарооборот (GMV), включая услуги, взлетел на 88% в годовом выражении, до ₽570,2 млрд, выручка увеличилась на 32%, до ₽122,9 млрд, скорректированная EBITDA — на 16%, до ₽9,3 млрд. По мнению экспертов SberCIB, ключевым долгосрочным драйвером роста для компании станет развитие высокорентабельных сегментов EdTech и Fintech.