Расписки Ozon прибавили более 5% на фоне заявлений менеджмента

Котировки Ozon выросли на 5,6% и на пике достигли ₽4336,5. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 18:06 мск. Бумаги были лидером роста в составе индекса Мосбиржи.
Расписки ретейлера дорожают на фоне общего отскока рынка после падения предыдущих нескольких дней. На фоне массовой коррекции котировки Ozon с локального максимума 20 мая по закрытие торгов в понедельник, 3 июня, обвалились на 13,1%.
Поддержку бумагам компании также могли оказать заявления менеджмента на форуме Ozon Comeon 2024. В частности, IR-директор Ozon Мария Бераснева отметила, что компания не планирует выставлять оферту на выкуп акций у миноритариев в рамках процедуры редомициляции, передает «Интерфакс».
«По поводу выкупа — таких планов нет», — сказала Мария Бераснева. IR-директор Ozon отметила, что точную долю акционеров-нерезидентов Ozon не раскрывает. Однако, по словам Берасневой, большинство крупных акционеров — западных фондов перестали быть акционерами компании Ozon со второй половины 2023 года.
Ozon ранее планировал инициировать процесс редомициляции холдинговой компании с Кипра в 2024 году. Об этом в апреле текущего года заявил финансовый директор компании Игорь Герасимов. На данный момент холдинговой компанией маркетплейса является кипрская Ozon Holdings Limited.
Ранее стало известно о том, что инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» приобрел около 28% акций Ozon у Baring Vostok Private Equity Funds. Совладельцем маркетплейса является АФК «Система» с долей 31,76%, остальные акции компании находятся в свободном обращении (free float) и торгуются на Мосбирже.
В конце мая аналитики SberCIB добавили бумаги Ozon в список самых перспективных акций на российском рынке с целевой ценой ₽5500 за акцию. 25 апреля компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Товарооборот (GMV), включая услуги, взлетел на 88% в годовом выражении, до ₽570,2 млрд, выручка увеличилась на 32%, до ₽122,9 млрд, скорректированная EBITDA — на 16%, до ₽9,3 млрд. По мнению экспертов SberCIB, ключевым долгосрочным драйвером роста для компании станет развитие высокорентабельных сегментов EdTech и Fintech.