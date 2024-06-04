Путин поручил не допустить скачков цен на сельхозпродукцию

В десяти регионах России действует режим ЧС из-за заморозков. 3 июня в Минсельхозе сообщили, что режим чрезвычайной ситуации может быть введен по всей России до конца недели. По подсчетам главы ведомства, от аномальной погоды погибли посевы более чем на 1 млн га, а повреждены на 600 тыс. га.