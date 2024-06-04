Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей

ПМЭФ пройдет в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
Обеденный зал уже во вторник подготовили к приему гостей. Участникам предложат несколько гастрономических сетов на выбор, в том числе вегетарианский.
Стоимость каждого такого обеда в этом году составит 4900 рублей, следует из меню, с которым ознакомились РИА Новости. На форуме в прошлом году комплексные обеды стоили по 4500 рублей.
На этот раз в один из этих гастрономических сетов входят уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, рукола с телятиной под соусом из тунца, одно из двух горячих блюд на выбор — каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном. На десерт — «Наполеон» со свежими ягодами.
Второй сет включает в себя говяжий бульон с расстегаем, филе семги шеф-посола с зеленым салатом, на горячее — филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов или филе чавычи с овощной полбой и тыквенным соусом. Десерт — медовик со свежими ягодами.
Выбравшим третий сет предложат тыквенный крем-суп с крабом, салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, филе тихоокеанского палтуса с бланшированными овощами и соусом биск или утиную грудку с соусом свит чили и карамелизированными овощами. А в качестве десерта — кокосовое крем-брюле.
В четвертый — вегетарианский — сет входят салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, суп-пюре из тыквы и одно из двух горячих блюд на выбор — стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана или картофель с жареными вешенками и сыром пармезан. На десерт будет кокосовое крем-брюле.
Из напитков на обеде будут минеральная вода, ягодный морс, кофе и чай.