Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей

На этот раз в один из этих гастрономических сетов входят уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, рукола с телятиной под соусом из тунца, одно из двух горячих блюд на выбор — каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном. На десерт — «Наполеон» со свежими ягодами.