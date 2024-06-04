Крупнейшие банки объединят данные о счетах клиентов в своих приложениях

Проект Сбербанка и «Тинькофф» уже находится в стадии закрытого пилота для сотрудников, до конца лета 2024 года он будет расширен на первую группу клиентов, рассказали РБК представители банков. Они уточнили, что сначала банки протестируют согласие клиентов на передачу данных, чтобы информация по их счетам отображалась в приложениях двух банков, затем планируется внедрять функции анализа поступлений и расходов по обеим картам и по всем финансам клиента. Кредитные организации планируют запустить открытые API для всех клиентов опережающими темпами, до вступления в силу требований ЦБ, то есть намного раньше 2026 года, пояснили представители банков. Передача данных будет осуществляться только после согласия клиентов, при этом у них всегда будет возможность это согласие отозвать, уточнил представитель Сбербанка.