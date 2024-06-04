Какие ваши коды: майнинг в РФ скоро станет видом экономической деятельности

Сейчас в законодательстве нет понятия «майнинг» и в целом правовой базы, которая регулировала бы правоотношения в этой сфере, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Там подчеркнули: поэтому на нынешнем этапе необходимо законодательно определить, что такое майнинг. А также — правила выпуска, учета и обращения криптовалют, статус компаний, их права и обязанности. Нужно также установить гарантии защиты прав инвесторов.