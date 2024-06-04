Какие ваши коды: майнинг в РФ скоро станет видом экономической деятельности

В Минфине поддерживают официальное признание майнинга и присвоение ему кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом «Известиям» сообщил замдиректора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев. Может быть использован как уже существующий код, так и установлен отдельный. Вопрос уже прорабатывается в Минэке. Инициативу поддерживают и другие министерства. Как это поможет майнерам выйти из «серой» зоны — в материале «Известий».
Зачем нужен ОКВЭД майнингу и когда его введут
Власти готовятся официально признать добычу криптовалют экономической деятельностью. Для этого майнингу планируют присвоить код ОКВЭД. В Минфине поддерживают такую инициативу, сообщил «Известиям» замдиректора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев.
Код ОКВЭД — это тип деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации. От него зависят в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов и получение льгот от государства.
Однако до присвоения кода майнингу сначала требуется принять закон о регулировании добычи криптовалют, уточнил Осман Кабалоев. И в зависимости от того, каким окажется его финальный вариант, будут определены итоговые параметры по ОКВЭД. Может быть использован как уже существующий код экономической деятельности, так и введен отдельный для майнинга.
— Насколько нам известно, коллеги из Минэкономразвития уже прорабатывают этот вопрос, — добавил Осман Кабалоев.
В Минэке оперативно не предоставили «Известиям» комментарий. Однако в марте в ведомстве сообщали, что также поддерживают введение ОКВЭД для майнинга. В министерстве уточняли, что инициатором этого было Минэнерго. «Известия» обратились в Минэнерго и ЦБ с вопросом о том, как там оценивают это предложение.
Сейчас в законодательстве нет понятия «майнинг» и в целом правовой базы, которая регулировала бы правоотношения в этой сфере, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Там подчеркнули: поэтому на нынешнем этапе необходимо законодательно определить, что такое майнинг. А также — правила выпуска, учета и обращения криптовалют, статус компаний, их права и обязанности. Нужно также установить гарантии защиты прав инвесторов.
Законопроект о регулировании майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022-го. Однако он до сих пор не прошел первое чтение. Документ предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности. В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании цифровых валют в 2024 году, сообщал ранее «Известиям» директор департамента финполитики министерства Алексей Яковлев. По его мнению, нормы могут одобрить уже до августа.
После принятия регулирования, безусловно, потребуется установить ОКВЭД для майнинга, согласились в пресс-службе Минпромторга. По мнению представителей ведомства, по экономической и технологической сути добычу криптовалют можно отнести к промышленной деятельности.
Чем поможет принятие закона о майнинге
В ассоциации промышленного майнинга поддержали идею о присвоении ОКВЭД. Это поможет вести учет и мониторинг развития отрасли в стране, согласился директор по взаимодействию с органами государственной власти BitRiver Олег Огиенко. По его мнению, майнинг стоит включить в «промышленный» раздел ОКВЭД, например в «Обрабатывающие производства».
Эта отрасль регулируется как промышленность и во многих других странах, отметил Олег Огиенко. Например, в Иране. При этом криптовалюта рассматривается как товар в Гонконге, Тайване и Канаде.
Если будет принято сбалансированное регулирование, то введение кода экономической деятельности разделит майнинг на промышленный и незаконный, отметил член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он добавил: так организации по добыче криптовалют смогут выйти из «серой» зоны. Принятие законодательства также позволит лучше планировать нагрузку на электросети и повысит собираемость налогов.
С учетом всех сегментов майнинга стоимость добытой криптовалюты в России в прошлом году могла достичь $5 млрд, оценили в BitRiver. Отрасль способна приносить в казну порядка 50 млрд рублей ежегодно после 2025-го (после получения первой прибыли), прогнозировал ранее директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.
Сейчас некоторые компании из этой отрасли уже регистрируются, заключают договоры на присоединение к электросети, нанимают сотрудников и пытаются работать в открытую, добавил Александр Разуваев. Однако другие до сих пор ведут деятельность нелегально, не платят налоги в бюджет и ставят под угрозу энергобезопасность некоторый районов.
При этом вторым пока работать легче, подчеркнул эксперт. По его мнению, задача законодателей — упростить ситуацию для тех, кто пытается выйти из «серой» зоны. Если это произойдет, то российский промышленный майнинг может играть значимую роль на мировом рынке. Уже сейчас РФ занимает второе место по производственным мощностям после США.
Кроме того, по словам гендиректора инвестиционной платформы Nibble Invest Ольги Малюгиной, российский бизнес также сможет открыто использовать криптовалюту для международных расчетов с теми странами, где она законодательно признана.