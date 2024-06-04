Глава UniCredit оценил вероятность ухода из России словами о «серой зоне»

Все оставшиеся в России западные банки (кроме UniСredit это Raiffeisen Bank International, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP) в прошлом году перевели свыше €800 млн налогов в российский бюджет, что в четыре раза больше, чем до начала военных действий на Украине, выяснила газета ранее.