Глава РСПП предложил альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил властям рассмотреть вопрос об уменьшении количества ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и ограничении ее верхней планки уровнем 18%. Об этом он сообщил в интервью РБК. По мнению главы РСПП, предложенная пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения может стать причиной ухода богатых в серую зону и увеличить нагрузку на инженеров и высококвалифицированных рабочих.
В целом «введение прогрессивной шкалы НДФЛ отражает запрос общества на социальную справедливость», подчеркнул Шохин: «Очевидно, что те, у кого более высокие доходы, должны платить больше».
Минфин в конце мая внес в правительство проект изменения налоговой системы, разработанный по поручению президента. Он предполагает пятиступенчатую шкалу налога на доходы физических лиц. Ставка налога начинает повышаться с 13 до 15% при доходах от 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). При доходе в диапазоне 5−20 млн руб. в год ставка составит 18%, от 20 млн до 50 млн руб. в год — 20%. Максимальная ставка — 22% — должна действовать при доходах свыше 50 млн руб. в год. Как и сейчас (ставка 15% действует для доходов свыше 5 млн руб. в год), увеличенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. По оценке Минфина, от повышения НДФЛ только в 2025 году бюджет получит 533 млрд руб., писал РБК.
По словам Шохина, у РСПП есть ряд замечаний и предложений по основным положениям налогового законопроекта, хотя позиция объединения была учтена при его подготовке и была достигнута «принципиальная договоренность по ключевым элементам донастройки параметров налоговой системы на период до 2030 года».
Какую шкалу НДФЛ предложили в РСПП
Если изменения будут приняты в текущем варианте, «ставок НДФЛ станет слишком много — целых пять», отмечает Шохин. При этом максимальный размер ставки НДФЛ он называет слишком высоким. «Не очевидно, что нужно делать такую длинную шкалу ставок и более радикально повышать ставку НДФЛ до 22%. Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы», — заявил он.
Вместе с тем предложенный правительством стартовый порог дохода для повышения налога — 2,4 млн руб. в год — приведет к росту нагрузки «на высококвалифицированных рабочих, инженеров и другие массовые категории занятых, что не вполне соответствует задаче повысить справедливость налогообложения», отметил глава РСПП. «Несмотря на то что рост фискальной нагрузки в абсолютных величинах будет небольшим, он все равно будет чувствителен для граждан», — уверен он.
В качестве «компромиссного решения» по НДФЛ глава РСПП предложил рассмотреть возможность «уменьшения количества ставок и ограничения верхней планки на уровне 18%». Альтернативная шкала НДФЛ, по его мнению, может выглядеть так:
13% — при доходах до 5 млн руб. в год;
15% — при доходах от 5 млн до 50 млн руб. в год;
18% — при доходах свыше 50 млн руб. в год.
«Такая шкала ставок может являться разумным компромиссом для граждан, бизнеса и государства и обеспечит выполнение запроса на социальную справедливость», — подчеркнул глава РСПП.
Он также обратил внимание на гарантии целевого характера расходования дополнительных средств, полученных бюджетом от НДФЛ. Сейчас дополнительные средства, поступающие от повышенной ставки НДФЛ 15%, идут транзитом через федеральный бюджет в фонд «Круг добра» на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
«Это может быть как целевой характер на федеральном уровне (лечение детей, расширение календаря вакцинаций, модернизация ЖКХ
Министр финансов Антон Силуанов ранее уточнял, что средства от повышения НДФЛ будут направлены на социальные программы, в том числе на помощь семьям с двумя и более детьми со средним доходом ниже 1,5 прожиточного минимума.
Законопроект об изменениях в налоговой системе был одобрен правительством и внесен на рассмотрение Госдумы.