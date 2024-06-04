Глава РСПП предложил альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

Минфин в конце мая внес в правительство проект изменения налоговой системы, разработанный по поручению президента. Он предполагает пятиступенчатую шкалу налога на доходы физических лиц. Ставка налога начинает повышаться с 13 до 15% при доходах от 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). При доходе в диапазоне 5−20 млн руб. в год ставка составит 18%, от 20 млн до 50 млн руб. в год — 20%. Максимальная ставка — 22% — должна действовать при доходах свыше 50 млн руб. в год. Как и сейчас (ставка 15% действует для доходов свыше 5 млн руб. в год), увеличенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. По оценке Минфина, от повышения НДФЛ только в 2025 году бюджет получит 533 млрд руб., писал РБК.