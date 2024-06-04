Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию

По ее словам, речь идет о восстановлении справедливости. Педагоги СПО сейчас не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, поскольку по правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними. В колледжах и техникумах это невозможно, ведь даже после 9 класса большинству детей уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы почти всем уже по 18.