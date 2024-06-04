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Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Преподавателям среднего профессионального образования и пожарным ВС России могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет. Соответствующие предложения обсуждают в Госдуме, рассказала в интервью агентству «Прайм» директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Источник: Freepik

По ее словам, речь идет о восстановлении справедливости. Педагоги СПО сейчас не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, поскольку по правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними. В колледжах и техникумах это невозможно, ведь даже после 9 класса большинству детей уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы почти всем уже по 18.

Что касается армейских пожарных, то им приходится работать в тех же неблагоприятных условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы. Они точно так же теряют трудоспособность в этой сфере задолго до общего пенсионного возраста, однако права на досрочную пенсию у них нет. Законодатели решили добиться равных условий для указанных категорий работников, подытожила экономист.