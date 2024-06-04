ЦБ отметил рекордные с апреля 2022-го ставки по вкладам в топ-10 банков

Банк России отметил повышение средней максимальной ставки в топ-10 банков в третьей декаде мая на 0,21 п.п. — до 15,16% годовых. Столь высоким данный показатель не был с апреля 2022 года.
Увеличение ставок по вкладам зафиксировано на всех сроках, больше всего выросла доходность по депозитам сроком от шести месяцев и свыше одного года — на 0,35−0,45 п.п. Наименьший рост показали ставки по вкладам, открытым на срок до трех месяцев и от трех до шести месяцев — 0,17−0,19 п.п.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за третью декаду мая 2024 года составили:
на срок до трех месяцев —13,15% (+0,17 п.п. ко второй декаде мая);
на срок от трех до шести месяцев — 14,55% (+0,19 п.п.);
на срок от шести месяцев до одного года — 14,83 (+0,35 п.п.);
на срок свыше одного года — 13,31% (+0,45 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
Средняя ставка определялась как максимальное среднее арифметическое значение ставок в топ-10 кредитных организаций — Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, банке «Открытие», Россельхозбанке, Росбанке, Тинькофф Банке, Промсвязьбанке, Совкомбанке.
После апрельского заседания глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ не исключает повышения ставки до 17%, но этот сценарий не является базовым. В конце мая о вероятном повышении ставки на июньском заседании говорил зампред Банка России Алексей Заботкин.
Многие крупные банки начали цикл повышения ставок по сберегательным продуктам, не дожидаясь решения регулятора:
Сбербанк повысил ставки по всей линейке вкладов: «Лучший %» — до 18% годовых, «СберВкладу» — до 15% годовых, по «Накопительному счету» — до 16% годовых;
Московский кредитный банк предлагает максимальную доходность 20% годовых по депозитам «МКБ. Преимущество+» при открытии через онлайн-платформу «Финуслуги» и «МКБ. Перспектива» сроком на три года;
ВТБ увеличил ставку по продукту «ВТБ-Счет» до 17% годовых;
Газпромбанк увеличил доходность по «Накопительному счету» до 19% годовых, по вкладам «В плюсе» и «Новые деньги» — до 17,7% годовых;
Альфа-Банк повысил ставки по вкладам «Максимальный» и «Пенсионный», а также по накопительному «Альфа-Счету» до 17% годовых;
Росбанк увеличил доходность вклада «Надежный» до 18% годовых с опцией «Прайм».
Тинькофф Банк, наоборот, снизил доходность по непополняемому «СмартВкладу» до 17,02% годовых. Ранее максимальная доходность с учетом капитализации процентов по депозиту составляла 18,39% годовых.
В Промсвязьбанке считают, что рост ставок стал реакцией банков на введение бесплатных переводов физлиц на свои счета в другие банки с лимитом до ₽30 млн в месяц. «В результате ряд финансовых организаций ввели промоставки, как для привлечения новых клиентов, так и удержания существующих», — добавили аналитика банка.
На 4 июня средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 11,82% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдения с апреля 2017 года.
По данным на 3 июня, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца — 14,99% (+0,2 п.п. к данным на 27 мая);
на шесть месяцев — 15,07% (+0,63 п.п.);
на год — 13,65% (+0,55 п.п.).
По данным на 3 июня, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-10 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца — 14,72%;
на шесть месяцев — 15,98%;
на год — 14,53%.
В преддверии заседания Банка России по ключевой ставке 7 июня доходность вкладов резко увеличилась, сообщает онлайн-платформа. Сильнее всего выросли ставки по полугодовым депозитам, средняя доходность которых превысила 15% годовых — рекордный рост с ноября 2023 года, когда ключевая ставка была повышена сразу на 2 п.п., до 15% годовых, добавили аналитики.
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