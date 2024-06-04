ЦБ отметил рекордные с апреля 2022-го ставки по вкладам в топ-10 банков

Увеличение ставок по вкладам зафиксировано на всех сроках, больше всего выросла доходность по депозитам сроком от шести месяцев и свыше одного года — на 0,35−0,45 п.п. Наименьший рост показали ставки по вкладам, открытым на срок до трех месяцев и от трех до шести месяцев — 0,17−0,19 п.п.