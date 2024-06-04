Брокеры начали предупреждать клиентов о конфликте интересов при IPO

В БКС также предупредили инвесторов о наличии конфликта интересов при IPO. Обновленную редакцию регламента брокер опубликовал 17 мая, а действовать она начала с 24 мая. В документе клиенту предложено подписаться под тем, что в ходе IPO он обязуется не полагаться на информационные и иные материалы, подготовленные эмитентом или лицом, оказывающим услуги по размещению бумаг, и обязуется использовать независимые источники информации. В регламенте также говорится, что компания разработала и реализует комплекс мер, направленных на предотвращение конфликта интересов. В пресс-службе инвесткомпании заявили, что данная мера связана с регулированием ЦБ.