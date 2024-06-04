Брокеры начали предупреждать клиентов о конфликте интересов при IPO

Брокеры начали вносить в регламенты обслуживания клиентов дисклеймер о наличии рисков конфликта интересов при проведении IPO. Соответствующие пометки появились в документах «Цифра брокер», «БКС Мир инвестиций» и «Тинькофф Инвестиций», выяснили «РБК Инвестиции». В пресс-службе Банка России пояснили, что эти изменения связаны с рекомендациями регулятора.
В регламенте «Цифра брокер», который вступит в силу с 14 июня, говорится, что он «вправе не предотвращать реализацию конфликта интересов», если:
— одновременно оказывает услуги эмитенту по привлечению инвесторов, а инвесторам — услуги брокерского обслуживания;
— параллельно с приемом клиентских заявок на IPO выставляет свою собственную заявку. В условиях превышения объема спроса над объемом предложения это ухудшает условия исполнения клиентских заявок.
«Брокер уведомляет клиента о возможном неисполнении или исполнении не в полном объеме заявок, направленных брокером при исполнении поручений клиентов на участие в публичном размещении ценных бумаг», — также говорится в регламенте.
Представитель «Цифра брокер» на запрос «РБК Инвестиций» ответил, что тем самым компания соблюдает требования нормативных актов регулятора в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Указания № 5899-У.
В подпункте 2.1.3 пункта 2.1 Указания № 5899-У Банка России говорится о том, что брокер определяет и утверждает перечень обстоятельств, в которых, по его мнению, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, с указанием мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.
Под конфликтом интересов ЦБ понимает возникновение у брокера интереса, отличного от интересов клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий. При этом конфликт интересов считается таковым, если затрагивает клиентские интересы в отношении оказываемых брокерских услуг.
Под реализацией конфликта интересов следует понимать возникновение любых неблагоприятных для клиентов последствий, связанных с наличием указанных обстоятельств, а не только убытков для клиентов.
В БКС также предупредили инвесторов о наличии конфликта интересов при IPO. Обновленную редакцию регламента брокер опубликовал 17 мая, а действовать она начала с 24 мая. В документе клиенту предложено подписаться под тем, что в ходе IPO он обязуется не полагаться на информационные и иные материалы, подготовленные эмитентом или лицом, оказывающим услуги по размещению бумаг, и обязуется использовать независимые источники информации. В регламенте также говорится, что компания разработала и реализует комплекс мер, направленных на предотвращение конфликта интересов. В пресс-службе инвесткомпании заявили, что данная мера связана с регулированием ЦБ.
«Тинькофф Инвестиции» добавили упоминание о возможном конфликте интересов при IPO в свой регламент еще 12 апреля. В пресс-службе брокера также сообщили, что для реализации указания № 5899-У «Тинькофф Инвестиции» оповещают своих клиентов о подобных конфликтах через дисклеймер в приложении, который отображается при подаче заявки на участие в IPO.
Регламент брокерской деятельности ИК «ВЕЛЕС Капитал» от 20 мая содержит специальное уведомление, целью которого является информирование клиента о характере и источниках конфликта интересов на рынке ценных бумаг в целом. В пресс-службе инвесткомпании отметили, что если брокер планирует участвовать в IPO на собственную позицию, то в текст рассылки клиентам о предстоящем IPO в обязательном порядке включается соответствующая информация.
В пресс-службе ЦБ «РБК Инвестициям» пояснили, что изменения, вносимые брокерами в регламенты брокерского обслуживания, связаны с рекомендациями регулятора. «Регулятор обращал внимание участников рынка на меры, которые им необходимо предпринять при выявлении, предотвращении и управлении конфликтом интересов при предоставлении клиентам услуги по участию в IPO. Брокер не только должен указывать в регламентах информацию о конфликтах интересов при IPO, у него также сохраняется обязанность уведомлять клиента о конфликте интересов до совершения сделки в случае, если меры, предпринятые брокером, не снизили риск его реализации», — отметил представитель Банка России.
Ранее ЦБ в ходе проверки установил, что в ряде случаев при IPO у профессиональных участников возникали интересы, отличные от интересов их клиентов. Об этом говорилось в письме директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольги Шишлянниковой, которое опубликовала Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).
«В результате надзорных мероприятий установлено, что брокеры ведут учет в электронном виде информации не обо всех конфликтах интересов, возникающих в их деятельности, в том числе не учитывают информацию о конфликтах интересов, возникающих в их деятельности при участии в IPO», — отмечала она.
Банк России выделил три случая возникновения интереса конфликтов между брокерами и инвесторами:
брокер одновременно оказывает услуги эмитенту по привлечению инвесторов для участия в IPO, а частным инвесторам — услуги по брокерскому обслуживанию;
брокер одновременно подает собственную заявку и заявки клиентов на участие в одном и том же IPO;
брокер одновременно является андеррайтером размещения и оказывает клиентам услуги, к котором в том числе относится участие в этом размещении.
В документе также указано, что брокер обязан принимать меры по выявлению, управлению и предотвращению конфликтов интересов, в том числе через информирование клиентов о возможном возникновении конфликта интересов. Более того, брокер обязан вести учет информации о таких конфликтах в электронном виде.