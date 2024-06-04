Бакальчук предложила «налоговый тандем» бизнеса и государства

При этом Wildberries хотя и является аккредитованной IT-компанией, налоговые льготы к доходам от своей основной деятельности не применяет. Получать их, по словам Бакальчук, может только дочерняя компания «ВБ-Тех», отдельно выделенная под IT-разработку, или исследовательская компания — резидент «Сколково». «Также существует прямое исключение для маркетплейсов в льготах по НДС в части дохода от программного обеспечения, включенного в реестр российского ПО», — указала Бакальчук. Она выразила надежду в дальнейшем «увидеть адресные меры поддержки для IT-компаний на российском рынке e-commerce».