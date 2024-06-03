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Сохранение сделки ОПЕК+ укрепит котировки на уровне 90$

Страны — участницы ОПЕК+ 2 июня провели министерскую встречу и приняли решение продлить действующие квоты по добыче нефти до конца третьего квартала 2025 года. Общий уровень добычи альянса должен составлять — без возможных дополнительных ограничений отдельными странами — 40,46 млн баррелей в сутки.

Источник: Reuters

Разрешенные уровни добычи нефти для России и Саудовской Аравии не изменились и остались на уровне 9,9 млн баррелей в сутки и 10,5 млн соответственно. Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предлагается увеличить предельный уровень добычи на 300 тыс. баррелей в сутки до 3,5 млн.

Это увеличение будет осуществляться поэтапно, начиная с января и до конца сентября 2025 года, пояснили в альянсе.

«Мера позволит укрепить котировки на уровне $80−90 за баррель, что считается комфортной ценой для стран — поставщиков сырья», — отметил в разговоре с «Известиям» заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Также среди факторов, влияющих на цену нефти, можно выделить наполненность коммерческих запасов в США — с июля 2023 года восполнили менее 10% из распроданных с конца 2021 года 271 млн баррелей государственных резервов, и сезонный рост спроса, отметила и.о. заведующей кафедрой финансов и кредита Юридического факультета Южного федерального университета Татьяна Полховская.

Низкие темпы восполнения запасов США могут укреплять нефтяные котировки, отметил Дмитрий Гусев.