Сохранение сделки ОПЕК+ укрепит котировки на уровне 90$

Также среди факторов, влияющих на цену нефти, можно выделить наполненность коммерческих запасов в США — с июля 2023 года восполнили менее 10% из распроданных с конца 2021 года 271 млн баррелей государственных резервов, и сезонный рост спроса, отметила и.о. заведующей кафедрой финансов и кредита Юридического факультета Южного федерального университета Татьяна Полховская.