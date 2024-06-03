Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские туристы испытывают проблемы с оплатой в Турции, сообщил источник

АНКАРА, 3 июн — РИА Новости. Банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике, заявил РИА Новости источник в одном из частных банков в Анкаре.

Источник: AP 2023

Туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями, писала ранее газета Aydınlık.

«Имеются обращения от туристического сектора. В ряде случаев, не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить за покупку, услугу. Стараемся искать пути решения, но в целом, конечно же, трудности имеются», — сообщил собеседник агентства.

Источник также заявил об отсутствии информации о конкретных сроках решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию.

Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.