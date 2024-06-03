Российские туристы испытывают проблемы с оплатой в Турции, сообщил источник

Туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями, писала ранее газета Aydınlık.
«Имеются обращения от туристического сектора. В ряде случаев, не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить за покупку, услугу. Стараемся искать пути решения, но в целом, конечно же, трудности имеются», — сообщил собеседник агентства.
Источник также заявил об отсутствии информации о конкретных сроках решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.