По зову долга: заложенное за ипотеку имущество разрешат продать самостоятельно

Как объяснила зампред ГД, принятый законопроект направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк. Банк дает разрешение в течение четырех месяцев самостоятельно реализовать имущество. При этом устанавливается минимальная продажная цена, по которой данное имущество может быть продано, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином. Это дает человеку возможность по рыночной цене реализовать жилье, активно находить покупателя.