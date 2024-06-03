Nestle сосредоточилась на питании для пожилых из-за снижения рождаемости

FT пишет, что за последние 15 лет «гиганты» пищевой промышленности, например Nestle, французская Danone и американский Mars, перешли от производства продуктов питания к развитию таких быстрорастущих секторов, как специализированное питание, уход за домашними животными и кофе. По данным газеты, на долю этой категории (в нее входит и детское питание) в прошлом году пришлось 15% прибыли Nestle (у Danone — половина прибыли). В то же время на взрослое и лечебное питание у швейцарской компании пришлось 30% прибыли по сравнению с 20% у Danone.